Atelier mnémotechnique « pense bête et trou de mémoire sont dans un château »

Château Assier Lot

Début : 2025-07-24 10:30:00

fin : 2025-07-31 12:30:00

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-21

Comment retenir une leçon, un long discours ou sa liste de course, sans carnet ni smartphone ? Comment devenir un grand orateur en se promenant dans des lieux familiers ? Grâce à une technique très simple, héritée de l’Antiquité, qui marque la mémoire de façon amusante. Un jeu destiné à tous ceux qui n’ont ni les yeux ni la langue dans la poche… .

Château Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

How can you memorize a lesson, a long speech or your shopping list, without a notebook or smartphone? How can you become a great orator by walking around familiar places? Thanks to a very simple technique, inherited from Antiquity, that marks the memory in an amusing way

German :

Wie kann man sich eine Lektion, eine lange Rede oder seine Einkaufsliste merken ohne Notizbuch oder Smartphone? Wie kann man ein großer Redner werden, indem man an vertrauten Orten spazieren geht? Mit einer einfachen Technik aus der Antike, die das Gedächtnis auf unterhaltsame Weise prägt

Italiano :

Come si può memorizzare una lezione, un lungo discorso o la lista della spesa senza un quaderno o uno smartphone? Come si può diventare un grande oratore camminando in luoghi familiari? Grazie a una tecnica molto semplice, ereditata dall’antichità, che lascia una divertente impronta nella memoria

Espanol :

¿Cómo memorizar una lección, un largo discurso o la lista de la compra sin un cuaderno o un smartphone? ¿Cómo puede convertirse en un gran orador paseando por lugares conocidos? Gracias a una técnica muy sencilla, heredada de la Antigüedad, que deja una divertida huella en tu memoria

