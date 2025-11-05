Atelier mobilab’ Mon tote bag personnalisé et réutilisable Fontaine-Étoupefour

Atelier mobilab’ Mon tote bag personnalisé et réutilisable

Réalisation d’un motif ou d’un texte à transférer sur un tote bag pour en faire un objet unique et réutilisable à l’aide d’une découpeuse vinyle et presse chaude. Matériel fourni.

Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 32 mediatheque@fontaine-etoupefour.fr

English : Atelier mobilab’ Mon tote bag personnalisé et réutilisable

Create a design or text to transfer onto a tote bag to make a unique, reusable object, using a vinyl cutter and hot press. Materials supplied.

German : Atelier mobilab’ Mon tote bag personnalisé et réutilisable

Herstellung eines Motivs oder eines Textes, der auf eine Tote Bag übertragen wird, um daraus ein einzigartiges und wiederverwendbares Objekt zu machen, mithilfe eines Vinylschneiders und einer Heißpresse. Material wird zur Verfügung gestellt.

Italiano :

Creare un disegno o un testo da trasferire su una tote bag per creare un oggetto unico e riutilizzabile utilizzando una taglierina per vinile e una pressa a caldo. Materiali forniti.

Espanol :

Cree un diseño o texto para transferirlo a una bolsa de mano y crear un objeto único y reutilizable utilizando un cortador de vinilo y una prensa caliente. Materiales suministrados.

