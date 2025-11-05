Atelier mobilab’ « Mon tote bag personnalisé et réutilisable » Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Fontaine-Étoupefour

Atelier mobilab’ « Mon tote bag personnalisé et réutilisable » 5 et 19 novembre Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Calvados

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T15:00:00 – 2025-11-05T18:00:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T17:00:00

Réalisation d’un motif ou d’un texte à transférer sur un tote bag pour en faire un objet unique et réutilisable à l’aide d’une découpeuse vinyle et presse chaude. Matériel fourni.

Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Allée du Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 26 30 32 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@fontaine-etoupefour.fr »}]

