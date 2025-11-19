Atelier mobilab’ « Mon tote bag personnalisé et réutilisable » Mercredi 19 novembre, 14h00 Médiathèque La Fabrique Calvados

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T17:00:00+01:00

Réalisation d’un motif ou d’un texte à transférer sur un tote bag pour en faire un objet unique et réutilisable à l’aide d’une découpeuse vinyle et presse chaude. Matériel fourni.

Médiathèque La Fabrique 20 Rue Georges Leroy, 14140 Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 61 88 18 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr »}]

Personnalisez votre tote bag grâce au mobilab’ du Département. Imaginons demain

Département du Calvados