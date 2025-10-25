Atelier Mobile d’Automne Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Atelier Mobile d’Automne

Les Jardins de l’Éveil Creac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-25 10:30:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-25

L’atelier Mobile d’Automne vous propose une récolte dans le parc et la fabrication d’un mobile d’Automne.

Atelier sans parents.

À partir de 6 ans. .

Les Jardins de l’Éveil Creac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

