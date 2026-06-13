Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER MOBILE EN LAINE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

ATELIER MOBILE EN LAINE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne jeudi 13 août 2026.

Lieu : Ecomusée Rural du Pays Nantais

Adresse : 81 rue Anne de Bretagne

Ville : 44360 Vigneux-de-Bretagne

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 9

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER MOBILE EN LAINE

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Atelier mobile à l’Ecomusée
À l’aide de modèle et d’outils adaptés, les enfants tenteront de reproduire un mobile nature. Fabriqués à partir d’éléments naturels locaux les enfants découvriront comment s’amuser simplement.
Réservation obligatoire   .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51  ecomuseerural.vigneux@gmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mobile Workshop at the Ecomuseum

L’événement ATELIER MOBILE EN LAINE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt

À voir aussi à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique)