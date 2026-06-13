ATELIER MOBILE EN LAINE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne jeudi 13 août 2026.

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER MOBILE EN LAINE

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Atelier mobile à l’Ecomusée

À l’aide de modèle et d’outils adaptés, les enfants tenteront de reproduire un mobile nature. Fabriqués à partir d’éléments naturels locaux les enfants découvriront comment s’amuser simplement.

Réservation obligatoire .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseerural.vigneux@gmail.fr

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English :

Mobile Workshop at the Ecomuseum

L’événement ATELIER MOBILE EN LAINE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt