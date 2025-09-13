ATELIER MOBILES NATURE MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie
ATELIER MOBILES NATURE MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie samedi 13 septembre 2025.
ATELIER MOBILES NATURE MUSÉE DE CERDAGNE
Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Atelier Mobiles nature Confection de mobiles Nature avec des éléments naturels
Tout public. Dès 6 ans.
Atelier sur réservation (payant)
.
Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05
English :
Nature Mobiles Workshop: Making nature mobiles from natural elements
Open to all. Ages 6 and up.
Reservation required (fee)
German :
Workshop Naturmobiles: Herstellung von Naturmobiles aus natürlichen Elementen
Für alle Altersgruppen geeignet. Ab 6 Jahren.
Workshop mit Reservierung (kostenpflichtig)
Italiano :
Laboratorio di mobiles naturalistici: creazione di mobiles naturalistici a partire da elementi naturali
Aperto a tutti. A partire da 6 anni.
Laboratorio su prenotazione (a pagamento)
Espanol :
Taller de móviles de la naturaleza: Realización de móviles de la naturaleza utilizando elementos naturales
Abierto a todos. A partir de 6 años.
Taller previa reserva (de pago)
L’événement ATELIER MOBILES NATURE MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2025-08-29 par OTC PYRENEES CERDAGNE