ATELIER MOBILES NATURE MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie

ATELIER MOBILES NATURE MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie samedi 13 septembre 2025.

ATELIER MOBILES NATURE MUSÉE DE CERDAGNE

Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Atelier Mobiles nature Confection de mobiles Nature avec des éléments naturels

Tout public. Dès 6 ans.

Atelier sur réservation (payant)

.

Avenue Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05

English :

Nature Mobiles Workshop: Making nature mobiles from natural elements

Open to all. Ages 6 and up.

Reservation required (fee)

German :

Workshop Naturmobiles: Herstellung von Naturmobiles aus natürlichen Elementen

Für alle Altersgruppen geeignet. Ab 6 Jahren.

Workshop mit Reservierung (kostenpflichtig)

Italiano :

Laboratorio di mobiles naturalistici: creazione di mobiles naturalistici a partire da elementi naturali

Aperto a tutti. A partire da 6 anni.

Laboratorio su prenotazione (a pagamento)

Espanol :

Taller de móviles de la naturaleza: Realización de móviles de la naturaleza utilizando elementos naturales

Abierto a todos. A partir de 6 años.

Taller previa reserva (de pago)

L’événement ATELIER MOBILES NATURE MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2025-08-29 par OTC PYRENEES CERDAGNE