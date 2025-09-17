ATELIER Mobilité et si on bougeait autrement ? Montfort-sur-Meu
Réfléchissons ensemble à notre mobilité du quotidien autour du jeu.
La mobilité est une composante importante dans le quotidien des personnes, elle permet l’accès aux services, à l’emploi, aux loisirs, et chacun d’entre nous a des besoins qui lui sont propres.
La Plateforme Mobilité d’Eurêka propose un atelier trimestriel afin de sensibiliser aux différentes mobilités.
Pour sa première intervention, la conseillère vous invite à découvrir « Empreinte », un jeu de plateau qui se déroule sur le territoire de Montfort Co.
Comment se déplacer en tenant compte du temps, de l’empreinte carbone et de la distance ?
Venez relever le défi en faisant preuve de collaboration, d’anticipation et de stratégie!
Votre rendez-vous mobilité du mercredi 17 septembre
Horaire De 10h à 12h
Lieu Quai n°3 à Montfort-sur-Meu
Entrée libre et convivialité garantie. .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
