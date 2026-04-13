ATELIER MOBILITE et STAND DE JEUX de sensibilisation à la réglementation à la sécurité routière, aux bonnes pratiques à vélos, LA ROCHELLE 17000 QUAI DE LA COUPURE, La Rochelle

ATELIER MOBILITE et STAND DE JEUX de sensibilisation à la réglementation à la sécurité routière, aux bonnes pratiques à vélos Lundi 4 mai, 14h00 LA ROCHELLE 17000 QUAI DE LA COUPURE Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00

ATELIER DE MANIABILITE/MOTRICITE (2 fois 2 h) animé par A SOPHIE A VELO et animation par l’AVF La Rochelle d’un stand de jeux pédagogiques de sensibilisation à la réglementation à la sécurité routière, aux bonnes pratiques à vélos et autres outils de mobilité. Goûter offert par l’AVF La Rochelle

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ATELIER MOBILITE ET STAND DE JEUX DE SENSIBILISATION