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ATELIER MOBILITE et STAND DE JEUX de sensibilisation à la réglementation à la sécurité routière, aux bonnes pratiques à vélos, LA ROCHELLE 17000 QUAI DE LA COUPURE, La Rochelle

ATELIER MOBILITE et STAND DE JEUX de sensibilisation à la réglementation à la sécurité routière, aux bonnes pratiques à vélos, LA ROCHELLE 17000 QUAI DE LA COUPURE, La Rochelle lundi 4 mai 2026.

Lieu : LA ROCHELLE 17000 QUAI DE LA COUPURE

Adresse : QUAI DE LA COUPURE

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

ATELIER MOBILITE et STAND DE JEUX de sensibilisation à la réglementation à la sécurité routière, aux bonnes pratiques à vélos Lundi 4 mai, 14h00 LA ROCHELLE 17000 QUAI DE LA COUPURE Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00

ATELIER DE MANIABILITE/MOTRICITE (2 fois 2 h) animé par A SOPHIE A VELO et animation par l’AVF La Rochelle d’un stand de jeux pédagogiques de sensibilisation à la réglementation à la sécurité routière, aux bonnes pratiques à vélos et autres outils de mobilité. Goûter offert par l’AVF La Rochelle

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ATELIER MOBILITE ET STAND DE JEUX DE SENSIBILISATION

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