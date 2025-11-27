Atelier mobilité seniors « conduite » mairie de quartier Barberie, 111 rue P. Yvernogeau Nantes

Atelier mobilité seniors « conduite » mairie de quartier Barberie, 111 rue P. Yvernogeau Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription Senior

« Que veut dire ce nouveau panneau ? »« Qui a la priorité dans un giratoire ? »« Mes médicaments peuvent-il affecter mes capacités à conduire ? » Pour répondre à ces questions, la Direction Parcours de Vie des Aînés, en partenariat avec l’association Prévention Routière 44 et la Maison de la Tranquillité Publique, vous propose un atelier : « Conduite : seniors, restez mobiles ! » – Comprendre les nouveautés du code de la route et des aménagements urbains- Apprendre en s’amusant avec un quiz interactif- Agir pour continuer à conduire en toute confiance

mairie de quartier Barberie, 111 rue P. Yvernogeau Nantes 44036

07 65 18 23 81