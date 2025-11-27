Atelier mobilité seniors « conduite » Jeudi 27 novembre, 14h00 mairie de quartier Barberie, 111 rue P. Yvernogeau Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T14:00:00+01:00 – 2025-11-27T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-27T14:00:00+01:00 – 2025-11-27T17:00:00+01:00

« Que veut dire ce nouveau panneau ? »

« Qui a la priorité dans un giratoire ? »

« Mes médicaments peuvent-il affecter mes capacités à conduire ? »

Pour répondre à ces questions, la Direction Parcours de Vie des Aînés, en partenariat avec l’association Prévention Routière 44 et la Maison de la Tranquillité Publique, vous propose un atelier : « Conduite : seniors, restez mobiles ! »

– Comprendre les nouveautés du code de la route et des aménagements urbains

– Apprendre en s’amusant avec un quiz interactif

– Agir pour continuer à conduire en toute confiance

mairie de quartier Barberie, 111 rue P. Yvernogeau 111 rue Pierre Yvernogeau Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « floriane.nouet@mairie-nantes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 65 18 23 81 »}]

Conduite : seniors, restez mobiles ! sénior senior

Ville de Nantes