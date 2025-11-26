Atelier Mocktail Rion-des-Landes

Atelier Mocktail

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Rejoignez Jérémy Lauilhé pour découvrir les secrets de la mixologie créative, sans alcool. Cet atelier vous initie aux techniques professionnelles pour créer des boissons d’exception, pleines de saveurs et d’originalité.

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English :

Join Jérémy Lauilhé to discover the secrets of creative, alcohol-free mixology. This workshop introduces you to professional techniques for creating exceptional drinks, full of flavor and originality.

German : Atelier Mocktail

Schließen Sie sich Jérémy Lauilhé an, um die Geheimnisse der kreativen, alkoholfreien Mixologie zu entdecken. Dieser Workshop führt Sie in die professionellen Techniken ein, um außergewöhnliche Getränke voller Geschmack und Originalität zu kreieren.

Italiano :

Unitevi a Jérémy Lauilhé per scoprire i segreti della mixologia creativa e analcolica. Questo workshop vi introdurrà alle tecniche professionali per la creazione di bevande eccezionali, piene di sapore e originalità.

Espanol : Atelier Mocktail

Únase a Jérémy Lauilhé para descubrir los secretos de la coctelería creativa sin alcohol. Este taller le introduce en las técnicas profesionales para crear bebidas excepcionales, llenas de sabor y originalidad.

