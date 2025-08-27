Atelier Mode de vie à la Préhistoire Avenue Pierre-Brossolette Corbeil-Essonnes
Atelier Mode de vie à la Préhistoire Mercredi 27 août, 16h30 Avenue Pierre-Brossolette Essonne
Ateliers gratuits. à partir de 8 ans pour les techniques anciennes de production du feu, à partir de 5 ans pour l’atelier sur l’art pariétal. 12 participants par sessions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-27T16:30:00 – 2025-08-27T18:00:00
Voyagez 15 000 ans en arrière… à Corbeil-Essonnes !
Dans le cadre du dispositif « Yourtes dans ma ville », venez vivre une expérience unique en famille ou entre amis :
Participez à nos ateliers immersifs pour découvrir la vie des humains à Corbeil-Essonnes à la Préhistoire.
Au programme :
– Apprentissage des techniques anciennes d’allumage du feu
– Initiation à l’art pariétal
Manipulez les outils d’autrefois et glissez-vous dans la peau des premiers habitants de la ville.
A la découverte des derniers chasseurs-cueilleurs du sud de l’Île-de- France
© Association ArkéoMédia