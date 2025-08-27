Atelier Mode de vie à la Préhistoire Avenue Pierre-Brossolette Corbeil-Essonnes

Atelier Mode de vie à la Préhistoire Avenue Pierre-Brossolette Corbeil-Essonnes mercredi 27 août 2025.

Atelier Mode de vie à la Préhistoire Mercredi 27 août, 16h30 Avenue Pierre-Brossolette Essonne

Ateliers gratuits. à partir de 8 ans pour les techniques anciennes de production du feu, à partir de 5 ans pour l’atelier sur l’art pariétal. 12 participants par sessions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-27T16:30:00 – 2025-08-27T18:00:00

Fin : 2025-08-27T16:30:00 – 2025-08-27T18:00:00

Voyagez 15 000 ans en arrière… à Corbeil-Essonnes !

Dans le cadre du dispositif « Yourtes dans ma ville », venez vivre une expérience unique en famille ou entre amis :

Participez à nos ateliers immersifs pour découvrir la vie des humains à Corbeil-Essonnes à la Préhistoire.

Au programme :

– Apprentissage des techniques anciennes d’allumage du feu

– Initiation à l’art pariétal

Manipulez les outils d’autrefois et glissez-vous dans la peau des premiers habitants de la ville.

Avenue Pierre-Brossolette Avenue Pierre-Brossolette 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

A la découverte des derniers chasseurs-cueilleurs du sud de l’Île-de- France

© Association ArkéoMédia