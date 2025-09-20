Atelier Modelage à la galerie David d’Angers Galerie David d’Angers – Ancienne Abbaye Toussaint Angers

Atelier Modelage à la galerie David d’Angers Galerie David d’Angers – Ancienne Abbaye Toussaint Angers samedi 20 septembre 2025.

Atelier Modelage à la galerie David d’Angers 20 et 21 septembre Galerie David d’Angers – Ancienne Abbaye Toussaint Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Initiation au modelage pour les petits et les plus grands !

Galerie David d’Angers – Ancienne Abbaye Toussaint 33 bis rue Toussaint, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Les « chanoines réguliers de Saint-Augustin », installés autour d’une abbatiale du XIIIè siècle, sont réformés dès 1635 par la Congrégation de Sainte-Geneviève qui fait reconstruire les bâtiments conventuels (dont subsiste actuellement un escalier, des vestiges de cloître et une cour d’honneur). L’église, ruinée en 1810, est restaurée dans la deuxième moitié du XXè siècle pour devenir musée. De style angevin, elle est couverte d’un berceau brisé à nervures multiples, à voûte retroussée au niveau des fenêtres ; elle a été restaurée dans une esthétique contemporaine avec des matériaux volontairement neutres (verre et métal) afin de mettre en valeur l’architecture initiale. L’édifice abrite les plâtres d’atelier du sculpteur P.J. David, dit David d’Angers (1788-1856). M.O Mandy. (2002). Accès Parc de stationnement Les Halles ou le Ralliement Bus Gare desservie

Initiation au modelage pour les petits et les plus grands !

Musées d’Angers