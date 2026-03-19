Atelier modelage à l’atelier d’art des Parsonniers Salle 3 Foyer rural Yssingeaux

Atelier modelage à l’atelier d’art des Parsonniers

Salle 3 Foyer rural 9003 rue jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

la séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:30:00

fin : 2026-04-08 18:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Activité modelage argile

De 6 à 15 ans

Inscription sur le site helloasso les parsonniers

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Salle 3 Foyer rural 9003 rue jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 14 49 67 ismerie.champion@gmail.com

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English :

Clay modeling activity

Ages 6 to 15

Registration on helloasso les parsonniers website

L’événement Atelier modelage à l’atelier d’art des Parsonniers Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire