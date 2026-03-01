Atelier modelage ado et adulte Studio Terre et Bien-Etre Concarneau
Atelier modelage ado et adulte Studio Terre et Bien-Etre Concarneau mardi 17 mars 2026.
Atelier modelage ado et adulte
Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 18:00:00
fin : 2026-03-17 20:00:00
Date(s) :
2026-03-17
Venez passer 2 heures créatives les mains dans la terre et créer votre céramique. Des instants poterie uniquement pour vous (Adulte et Ado à partir de 12 ans). .
Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 51 36 83 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier modelage ado et adulte
L’événement Atelier modelage ado et adulte Concarneau a été mis à jour le 2026-03-09 par OTC CCA