Atelier modelage ado et adulte Studio Terre et Bien-Etre Concarneau

Atelier modelage ado et adulte

Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau Finistère

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31 20:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Venez passer 2 heures créatives les mains dans la terre et créer votre céramique. Des instants poterie uniquement pour vous (Adulte et Ado à partir de 12 ans). .

Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 51 36 83 58

English : Atelier modelage ado et adulte

