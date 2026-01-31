Atelier modelage argile pour les enfants atelier Boncompain Myriam Raucoules

Atelier modelage argile pour les enfants

Atelier de Myriam Boncompain 200, Chemin des Balayes Raucoules Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

Atelier modelage argile de 14h à 16h modelage . Chaque participant réalise sa pièce. Après cuisson et émaillage les pièces seront récupérées 3 semaines plus tard.

20€ de 5 à 13 ans

Réservation 04 71 59 95 73

Atelier de Myriam Boncompain 200, Chemin des Balayes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Clay modeling workshop from 2pm to 4pm. Each participant creates his or her own piece. After firing and glazing, the pieces will be collected 3 weeks later.

20? ages 5 to 13

Booking 04 71 59 95 73

