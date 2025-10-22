Atelier modelage Comme les Grands Brest

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Envie de découvrir l’argile ? L’occasion est idéale ! Venez rencontrer Élise et créer avec de l’argile pour prendre confiance, se concentrer et laisser parler son imagination !

Informations pratiques

Atelier destiné aux enfants de 5 à 6 ans.

Durée 1h30.

Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEdKuzavlRzRKOXIlvNKc7TqRHUtHgRk6NZJzzxomfVGzKBQ/viewform .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

