Atelier modelage Comme les Grands Brest
Atelier modelage
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
2025-10-22
Envie de découvrir l’argile ? L’occasion est idéale ! Venez rencontrer Élise et créer avec de l’argile pour prendre confiance, se concentrer et laisser parler son imagination !
Informations pratiques
Atelier destiné aux enfants de 5 à 6 ans.
Durée 1h30.
Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEdKuzavlRzRKOXIlvNKc7TqRHUtHgRk6NZJzzxomfVGzKBQ/viewform .
