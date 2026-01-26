Atelier modelage Maison de l’oralité et du patrimoine Capbreton
Atelier modelage Maison de l'oralité et du patrimoine Capbreton samedi 14 février 2026.
Atelier modelage
Maison de l'oralité et du patrimoine 54 rue du Général de Gaulle Capbreton Landes
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
ATELIER MODELAGE Dans le cadre de l’exposition Reflets de territoire
Samedi 14 février
15h>16h30
MOP
Dans le cadre de l’exposition Reflets de territoire , la MOP vous propose de découvrir le modelage en compagnie de l’artiste Margaux Saura. Elle accompagne l’enfant dans la réalisation d’une forme modelée dans l’argile en s’appuyant sur les sources d’inspirations de ses propres œuvres, comme les laisses de mer .
Réservation sur https://billetterie.festik.net/capbreton/tab/mop
Jeune public, dès 8 ans .
Maison de l’oralité et du patrimoine 54 rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 96 05 mop@capbreton.fr
English : Atelier modelage
MODEL WORKSHOP As part of the Reflets de territoire exhibition
Saturday, February 14th
3pm>4:30pm
MOP
