Atelier modelage Maison de l’oralité et du patrimoine Capbreton

Atelier modelage

Maison de l’oralité et du patrimoine 54 rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

ATELIER MODELAGE Dans le cadre de l’exposition Reflets de territoire

Samedi 14 février

15h>16h30

MOP

Dans le cadre de l’exposition Reflets de territoire , la MOP vous propose de découvrir le modelage en compagnie de l’artiste Margaux Saura. Elle accompagne l’enfant dans la réalisation d’une forme modelée dans l’argile en s’appuyant sur les sources d’inspirations de ses propres œuvres, comme les laisses de mer .

Réservation sur https://billetterie.festik.net/capbreton/tab/mop

Jeune public, dès 8 ans .

Maison de l’oralité et du patrimoine 54 rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 96 05 mop@capbreton.fr

English : Atelier modelage

MODEL WORKSHOP As part of the Reflets de territoire exhibition

Saturday, February 14th

3pm>4:30pm

MOP

