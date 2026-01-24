Atelier modelage ce n’est que pour les enfants ! Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Le modelage c’est aussi pour les grands. Un temps pour ralentir, créer et se reconnecter à la matière. Entre techniques simples et liberté de création, chacun façonne une pièce personnelle, expressive ou utilitaire. Un moment hors du temps, où la terre devient refuge et source d’inspiration. À partir de 14 ans (réservé aux ados et adultes). .
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr
L’événement Atelier modelage ce n’est que pour les enfants ! Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus