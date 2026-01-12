Atelier modelage céramique avec Supernova ! Cidrerie Kerné Pouldreuzic

Atelier modelage céramique avec Supernova !

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Créez votre boîte à bijoux ou à trésors en céramique avec Chloe de l’Atelier Supernova.

Durant cet atelier, vous découvrirez des techniques de modelage pour réaliser votre propre pièce.

Public adulte Enfants acceptés à partir de 12 ans accompagnés. .

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier modelage céramique avec Supernova !

L’événement Atelier modelage céramique avec Supernova ! Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Destination Pays Bigouden