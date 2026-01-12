Atelier modelage céramique avec Supernova ! Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Atelier modelage céramique avec Supernova ! Cidrerie Kerné Pouldreuzic samedi 21 mars 2026.
Atelier modelage céramique avec Supernova !
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Créez votre boîte à bijoux ou à trésors en céramique avec Chloe de l’Atelier Supernova.
Durant cet atelier, vous découvrirez des techniques de modelage pour réaliser votre propre pièce.
Public adulte Enfants acceptés à partir de 12 ans accompagnés. .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
