Atelier modelage Créances

Atelier modelage

105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 12:30:00

2025-11-08

Atelier modelage en pâte autodurcissante autour des oiseaux, avec Alice Toumit, céramiste.

> pour tout public, à partir de 8 ans.

> gratuit, sur inscription.

Animation proposée dans le cadre du projet Le bal des oiseaux, en partenariat avec la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche et avec le soutien du Département de la Manche Bibliothèque départementale. Programme complet à retrouver sur le site internet cocm.fr .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

