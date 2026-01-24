Atelier Modelage d’argile Maraye-en-Othe

Atelier Modelage d’argile

Lundi 16 février MARAYE-EN-OTHE Atelier Modelage d’argile. De 14h à 16h.

Si vous voulez découvrir le modelage d’argile (ou vous perfectionner), cet atelier est pour vous ! Osez Créer ( modelage et déco ), grâce à un accompagnement attentif et valorisant. Cet atelier, d’une durée de 2 h de 14 h à 16 h est en premier destiné aux enfants de 6 à 11 ans, mais les parents peuvent également les accompagner et participer à l’atelier. Dans l’idéal, le nombre de participants serait de 5 à 12. La participation financière est fixée à 15 E personne.

Chacun pourra repartir avec sa création en argile décorée et ne faire que ce premier atelier Modelage. Ou faire aussi l’atelier du 23 février 2026 qui est la suite de ce premier atelier avec la mise en couleur des créations des participants.

Sur réservation http://www.niddecreateurs.fr/ ou niddecreateurs@yahoo.com 15 .

