Atelier Modelage d’argile Maraye-en-Othe

Atelier Modelage d'argile

Rue du pressoir Maraye-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Jeudi 26 février MARAYE-EN-OTHE Atelier Modelage d'argile. De 14h à 16h.

Si vous voulez découvrir le modelage d'argile (ou vous perfectionner), cet atelier est pour vous ! Osez Créer ( modelage et déco ), grâce à un accompagnement attentif et valorisant. Cet atelier, d'une durée de 2 h de 14 h à 16 h est en premier destiné aux enfants de 6 à 11 ans, mais les parents peuvent également les accompagner et participer à l'atelier. Dans l'idéal, le nombre de participants serait de 5 à 12. La participation financière est fixée à 15 E personne.

Chacun pourra repartir avec sa création en argile décorée et ne faire que ce premier atelier Modelage. Ou faire aussi l'atelier du 5 mars 2026 qui est la suite de ce premier atelier avec la mise en couleur des créations des participants.

Sur réservation http://www.niddecreateurs.fr/ ou niddecreateurs@yahoo.com 15 .

Rue du pressoir Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est niddecreateurs@yahoo.com

