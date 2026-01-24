Atelier Modelage d’argile (suite)

Rue du pressoir Maraye-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:00:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Jeudi 5 mars MARAYE-EN-OTHE Atelier Modelage d’argile (suite). De 14h à 16h.

Suite de l’atelier Modelage d’argile du 26 février 2026 par la mise en couleur des créations réalisées lors de cet atelier, avec l’artiste Emmanuelle Dupin de la Guérivière.

Venez vous initier à la peinture acrylique sur argile pour mettre en couleur vos créations ! Cet atelier d’une durée de 2 h de 14 h à 16 h est destiné aux participants ( enfants et parents ) du premier atelier Modelage d’argile du 26 février 2026. La participation financière est fixée à 11 E personne.

Chacun repartira avec sa création peinte à l’acrylique.

Sur réservation http://www.niddecreateurs.fr/ ou niddecreateurs@yahoo.com 11 .

Rue du pressoir Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est niddecreateurs@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Modelage d’argile (suite) Maraye-en-Othe a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance