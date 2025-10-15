Atelier modelage de Noël Boutique Art et Loisirs Saint-Jouvent
Atelier modelage de Noël Boutique Art et Loisirs Saint-Jouvent mercredi 15 octobre 2025.
Atelier modelage de Noël
Boutique Art et Loisirs 14 Place de l’Église Saint-Jouvent Haute-Vienne
Début : 2025-10-15
fin : 2025-12-15
2025-10-15
Fabrication et ou décoration de sujets de Noël sapin, boules, bonhomme de neige, lutin, étoile, Père Noël… en terre cuite. .
Boutique Art et Loisirs 14 Place de l’Église Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 94 74 96 couleurterre87@gmail.com
