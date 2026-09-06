Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

ATELIER MODELAGE DES VACANCES

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-20

Laissez vous guider par l’animateur potier pour créer vos propres objets en terre cuite.

Grâce à ses explications claires et accessibles, vous découvrez les bases du modelage et vous repartez avec un objet unique, fruit de votre créativité.

Les mardis et jeudis : de 14h30 à 16h30.

Les mercredis et vendredis de 10h30 à 12h30. .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96 argileum@saintguilhem-valleeherault.fr

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English : ATELIER MODELAGE DES VACANCES

Let the pottery instructor guide you as you create your own terracotta pieces.

L’événement ATELIER MODELAGE DES VACANCES Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT