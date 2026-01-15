Atelier Modelage d’un buste en argile Hôtel de Châteaubriant (Hôtel de Briord) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 18:00 – 21:00

Gratuit : oui 30€ la session 30€ la session75€ si trois sessions consécutivesInscription par mail ou téléphone Adulte, Etudiant, Senior

Venez découvrir la méthode d’apprentissage des sculpteurs par le biais du modelage, la terre reste le premier support technique et pratique pour aborder avec facilité la troisième dimension. Un buste sera réalisé sur plusieurs séances dans une ambiance chaleureuse.

Hôtel de Châteaubriant (Hôtel de Briord) Centre-ville Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Hôtel de Châteaubriant (Hôtel de Briord) et trouvez le meilleur itinéraire

