Atelier Modelage d’un ourson en porcelaine avec les p’tites bricoles de Virginie

Adresse ommuniquée aux participants 2 jours avant l’atelier Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Participez à un atelier convivial pour modeler à la main un ourson en porcelaine froide, sans aucune expérience requise.

Tout le matériel est fourni pour créer une œuvre personnalisée sur le support de votre choix ; apportez simplement vos pantoufles et votre bonne humeur.

Atelier DIY Création d’un ourson en porcelaine froide

Un moment créatif et chaleureux lors d’un atelier DIY où vous réaliserez un adorable ourson entièrement modelé à la main en porcelaine froid.

Pas besoin d’expérience vous serez guidé pas à pas, dans une ambiance conviviale et détendue.

Votre ourson sera ensuite installé sur le support de votre choix, parmi ceux disponibles le jour de l’atelier, pour une création unique qui vous ressemble.

Tout le matériel est fourni, il vous suffit simplement d’apporter votre bonne humeur… et vos pantoufles.

Un joli moment de partage, de créativité et de douceur à s’offrir ou à offrir.

Places limitées .

Adresse ommuniquée aux participants 2 jours avant l’atelier Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 87 25 32 virginie.cdr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a friendly workshop to hand-model a teddy bear in cold porcelain, with no experience required.

All materials are provided to create a personalized work in the medium of your choice; just bring your slippers and your good mood.

L’événement Atelier Modelage d’un ourson en porcelaine avec les p’tites bricoles de Virginie Mutzig a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig