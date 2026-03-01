Atelier – modelage en argile Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
À l’occasion du projet Les 4 éléments, la bibliothèque vous invite à un atelier de modelage en argile inspiré de l’univers organique de Valentine Schlegel. En famille, découvrez la technique ancestrale du colombin (montage en boudins d’argile) pour créer des formes libres, végétales ou marines, comme des petits vases-sculptures… Un moment de création tout en douceur, pour laisser pousser la matière sous vos doigts.
Venez vous détendre dans une activité créative zen en lien avec l’exposition Les 4 éléments, proposée par le Fond d’Art Contemporain de Paris.
Le samedi 21 mars 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr
