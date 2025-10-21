Atelier Modelage en argile CDMA Égletons

Atelier Modelage en argile CDMA Égletons mardi 21 octobre 2025.

Atelier Modelage en argile

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Venez réaliser vos sculptures en argile issues du bestiaire médiéval.

A partir de 7ans / 7€ (tarif incluant l’accès libre au CDMA)

Réservation obligatoire au 05 55 93 29 66 .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

English : Atelier Modelage en argile

German : Atelier Modelage en argile

Italiano :

Espanol : Atelier Modelage en argile

L’événement Atelier Modelage en argile Égletons a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières