Atelier modelage en céramique

4 Rue de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 35 – 35 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Viens créer et personnaliser ta pièce en céramique

.

4 Rue de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 91 89 85 etoile@laislabonita-fengshui.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create and personalize your own ceramic piece

L’événement Atelier modelage en céramique Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud