Atelier modelage en céramique Saint-Michel-en-l’Herm
Atelier modelage en céramique Saint-Michel-en-l’Herm samedi 4 avril 2026.
Atelier modelage en céramique
4 Rue de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : 35 – 35 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Viens créer et personnaliser ta pièce en céramique
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4 Rue de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 91 89 85 etoile@laislabonita-fengshui.fr
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L’événement Atelier modelage en céramique Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud