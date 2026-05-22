Atelier modelage en famille Pont-Aven
Atelier modelage en famille Pont-Aven vendredi 24 juillet 2026.
Pont-Aven
Atelier modelage en famille
Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Après une visite de l’exposition, vous serez guidé(e)s pas à pas, pour modeler dans l’argile votre propre portrait ou celui d’un proche, d’un ami, d’un membre de votre famille.
Entre observation, rire et création, laissez vos mains raconter une histoire.
Avec l’atelier Moineaux & Co
Durée 2h.
Public ado-adulte, à partir de 10 ans.
Débutants acceptés.
Sur réservation en ligne. .
Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43
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English :
L’événement Atelier modelage en famille Pont-Aven a été mis à jour le 2026-05-19 par OTC CCA
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