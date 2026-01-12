Atelier modelage enfants avec Supernova ! Cidrerie Kerné Pouldreuzic

Atelier modelage enfants avec Supernova !

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Crée ton coquetier en céramique

Les pièces seront ensuite cuites et émaillées et pourront être récupérées un mois plus tard (ou expédiées moyennant supplément). A partir de 6 ans avec la présence obligatoire d’un adulte. .

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier modelage enfants avec Supernova !

L’événement Atelier modelage enfants avec Supernova ! Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Destination Pays Bigouden