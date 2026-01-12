Atelier modelage enfants avec Supernova ! Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Atelier modelage enfants avec Supernova ! Cidrerie Kerné Pouldreuzic mercredi 25 février 2026.
Atelier modelage enfants avec Supernova !
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Crée ton coquetier en céramique
Les pièces seront ensuite cuites et émaillées et pourront être récupérées un mois plus tard (ou expédiées moyennant supplément). A partir de 6 ans avec la présence obligatoire d’un adulte. .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier modelage enfants avec Supernova !
L’événement Atelier modelage enfants avec Supernova ! Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Destination Pays Bigouden