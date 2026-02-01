Atelier modelage et peinture Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 10:30 – 12:00

Gratuit : non 35€ Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public

Venez passer un moment convivial et plein de créativité avec Création ambulante lors d’un atelier modelage et peinture.Au programme : découverte de la céramique (modelage d’un bol – tasse avec de la terre puis peinture de la pièce) pour les enfants et les adultes ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.Chaque participant créera un objet en grès qui sera ensuite cuit et qui pourra être récupéré un mois et demi après.Prévoir des vêtements qui ne craignent pas la poussière et la peinture pour pouvoir créer en toute liberté !Le matériel ainsi qu’une boisson sont fournis.Atelier ouvert aux enfants, ados et adultes.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-modelage-et-peinture



Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire

