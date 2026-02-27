Atelier modelage et tournage adulte Petrichor Châteauneuf-du-Faou
Atelier modelage et tournage adulte Petrichor Châteauneuf-du-Faou mardi 3 mars 2026.
Atelier modelage et tournage adulte
Petrichor 4 rue du Général de Gaulle Châteauneuf-du-Faou Finistère
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 06:00:00
fin : 2026-04-16 08:00:00
Date(s) :
2026-03-03 2026-03-05 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-19 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-02 2026-04-05 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-21 2026-05-26 2026-06-04 2026-06-18
L’atelier Petrichor Céramique, vous propose de découvrir ateliers de modelage et tournage pour adultes, enfants et duos parent-enfant au 4 rue Général de Gaulle à Chateauneuf-du-Faou. Initiez-vous aux techniques variées, laissez libre cours à votre créativité, et repartez avec vos créations uniques. Tout le matériel est fourni, et aucune expérience préalable n’est requise.
Contact petrichor.hello@gmail.com
Inscription en ligne ou à l’atelier directement .
