Atelier modelage Cinéma Getari Enea Guéthary

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-24
2025-12-24
Séance de cinéma Mission Père Noël à 14h15, suivie d’un atelier modelage à 15h45 Fabrique ton bonhomme de neige en pâte durcissante . A partir de 4 ans. .
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85
