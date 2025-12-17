Atelier modelage Cinéma Getari Enea Guéthary

Atelier modelage

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Séance de cinéma Mission Père Noël à 14h15, suivie d’un atelier modelage à 15h45 Fabrique ton bonhomme de neige en pâte durcissante . A partir de 4 ans. .

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85

