Atelier modelage histoire à modeler Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 12 EUR

2026-02-18

2026-02-18

2026-02-18

D’abord, on lit l’histoire… Ensuite, on malaxe, on façonne, et hop une boule d’argile devient ton chef-d’œuvre ! À partir de 3 ans. .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

