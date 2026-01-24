Atelier modelage histoire à modeler Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
Atelier modelage histoire à modeler Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places mercredi 18 février 2026.
Atelier modelage histoire à modeler
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
D’abord, on lit l’histoire… Ensuite, on malaxe, on façonne, et hop une boule d’argile devient ton chef-d’œuvre ! À partir de 3 ans. .
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier modelage histoire à modeler
L’événement Atelier modelage histoire à modeler Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus