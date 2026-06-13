Atelier modelage intergénérationnel Bouillon
Atelier modelage intergénérationnel Bouillon jeudi 27 août 2026.
Bouillon
Atelier modelage intergénérationnel
Chemin du Bourg Bouillon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-08-27
10h et 14h venez en famille faire du modelage en argile avec Valérie une tasse et un petit plat pour ces 2 ateliers. Elle vous guidera pas à pas pour la réalisation de chaque création ! Vos œuvres seront séchées et cuites , et disponibles plus tard ou vous pourrez repartir avec le jour même sans cuisson. Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. .
Chemin du Bourg Bouillon 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 09 06 04
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English : Atelier modelage intergénérationnel
L’événement Atelier modelage intergénérationnel Bouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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