Atelier modelage La Grèce antique Musée national Adrien Dubouché Limoges

Atelier modelage La Grèce antique

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Remontez le temps jusqu’en Grèce antique avec un jeu pour petits et grands, puis adoptez le style grec en modelant un souvenir en argile !

Atelier pour tous

Enfants acceptés dès 6 ans sous la supervision d’un adulte.

Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

