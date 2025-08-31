Atelier modelage Le monde en miniature Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Dînettes, statuettes ou feuillages, découvrez le monde minuscule qui se cache au musée puis façonnez vos propres miniatures en argile !

Atelier pour tous

Enfants acceptés dès 6 ans sous la supervision d’un adulte.

Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

