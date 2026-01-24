Atelier modelage les petits animaux d’hiver Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16
Renards, ours, hiboux, pingouins, ou créatures imaginaires bien emmitouflés… Les enfants donnent vie à leur compagnon d’hiver en argile. Un atelier ludique et sensoriel, spécialement conçu pour les plus jeunes, mêlant imagination, manipulation de la terre et bonne humeur. À partir de 6 ans. .
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr
