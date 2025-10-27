Atelier modelage Les Petits Fantômes Atelier Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Atelier Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

2025-10-27

Crée ton petit fantôme rigolo ! Donne vie à un adorable fantôme en argile lors d’un atelier spécial conçu pour les enfants. Entre modelage, imagination et bonne humeur, chaque petit artiste repartira avec sa création unique, prête à hanter… la maison avec douceur ! (3 ans et+) Activité sur réservation. .

Atelier Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

