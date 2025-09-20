Atelier modelage Musée de la Faïence – Quimper Quimper

Atelier modelage 20 et 21 septembre Musée de la Faïence – Quimper Finistère

Tarif unique à 5€ par participant, 8 places par atelier

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Concrétisez l’un des ateliers de modelage proposé ou laissez-vous porter par votre inspiration. Utilisez les tampons, les emporte-pièces et tout le matériel à votre disposition pour modeler l’argile autodurcissante qui vous sera confiée. Pas besoin de cuisson, le séchage et la contemplation se feront à la maison !

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 12 72 http://musee-faience-quimper.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-faience-quimper.com/choisissez-votre-activite/ »}] Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l’univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd’hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

