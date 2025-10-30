Atelier modelage Ombres chinoises Atelier Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
Atelier modelage Ombres chinoises Atelier Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places jeudi 30 octobre 2025.
Atelier modelage Ombres chinoises
Atelier Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Venez jouer avec les contrastes et créer des ombres chinoises graphiques sur des tuiles en argile ! Dans cet atelier convivial et accessible à tous, vous découvrirez l’art du pochage d’engobes en noir et blanc mat, pour des rendus élégants et mystérieux. (6 ans et +)
Activité sur réservation. .
Atelier Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr
English : Atelier modelage Ombres chinoises
German : Atelier modelage Ombres chinoises
Italiano :
Espanol : Atelier modelage Ombres chinoises
L’événement Atelier modelage Ombres chinoises Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus