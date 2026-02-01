Atelier modelage par Véronique Vaude Manifestion Tout Feu Tout Flamme Nogent-le-Rotrou

Atelier modelage par Véronique Vaude Manifestion Tout Feu Tout Flamme

2026-02-28 15:00:00

2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

L’envie de faire de la poterie vous trotte dans la tête depuis des années…N’attendez plus !

Véronique Vaude, céramiste nogentaise, vous accueille dans son atelier et vous transmet ses secrets poterie avec simplicité et dans la bonne humeur.

Sur inscription 02 37 37 30 10 ou contact@otcperche.

Matériel de base et cuisson des pièces compris (création à récupérer après cuisson dans le mois suivant).

Tarif réduit 8 -14 ans 15 €

Tarif plein 20€

Sur inscription 02 37 37 30 10 ou contact@otcperche.com

15 rue de Nazareth Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com

English :

The desire to make pottery has been on your mind for years… Don’t wait any longer!

Véronique Vaude, a ceramist from Nogent, welcomes you to her workshop, where she will share her pottery secrets with you in a simple and fun way.

Registration: 02 37 37 30 10 or contact@otcperche.

