Atelier modelage parent/enfant à l’Atelier Terre Calme Fronsac
Atelier modelage parent/enfant à l’Atelier Terre Calme Fronsac mardi 14 avril 2026.
Fronsac
Atelier modelage parent/enfant à l’Atelier Terre Calme
5 lieu-dit Daugey Fronsac Gironde
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-16 15:15:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16
Un moment complice à partager avec son ou ses enfants
Découvrez le plaisir du modelage en duo un atelier créatif, ludique et apaisant pour créer ensemble et repartir avec de jolis souvenirs (thématique animaux ou thématique fleurs selon la date)
Places limitées à 10 participants — pensez à réserver rapidement .
5 lieu-dit Daugey Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 79 65 87 atelier.terrecalma@gmail.com
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English : Atelier modelage parent/enfant à l’Atelier Terre Calme
L’événement Atelier modelage parent/enfant à l’Atelier Terre Calme Fronsac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais
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