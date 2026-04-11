Fronsac

Atelier modelage parent/enfant à l’Atelier Terre Calme

5 lieu-dit Daugey Fronsac Gironde

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:15:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16

Un moment complice à partager avec son ou ses enfants

Découvrez le plaisir du modelage en duo un atelier créatif, ludique et apaisant pour créer ensemble et repartir avec de jolis souvenirs (thématique animaux ou thématique fleurs selon la date)

Places limitées à 10 participants — pensez à réserver rapidement .

5 lieu-dit Daugey Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 79 65 87 atelier.terrecalma@gmail.com

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English : Atelier modelage parent/enfant à l’Atelier Terre Calme

L’événement Atelier modelage parent/enfant à l’Atelier Terre Calme Fronsac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais