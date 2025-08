Atelier modelage photophore de fête Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Atelier modelage photophore de fête Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime mercredi 3 décembre 2025.

Atelier modelage photophore de fête

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Venez découvrir le plaisir de façonner un photophore de fête diffuseur de douces lumières à travers ses fenêtres sculptées.

.

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Atelier modelage photophore de fête

Come and discover the pleasure of shaping a festive candle jar that diffuses soft light through its sculpted windows.



Béatrice Balguerie invites you to create the atmosphere of a house or village lit up by the light of an enchanted Christmas during this modelling workshop. Whether you’re a beginner or an expert, let us guide you step by step on a journey through the world of clay. A real poetic touch to personalise your home in a warm, creative moment to share in the run-up to a radiant Christmas.

German : Atelier modelage photophore de fête

Entdecken Sie das Vergnügen, ein festliches Windlicht zu formen, das durch seine geschnitzten Fenster sanftes Licht verbreitet.

Italiano : Atelier modelage photophore de fête

Venite a scoprire il piacere di modellare un vaso di candele festivo che diffonde una luce soffusa attraverso le sue finestre scolpite.



Béatrice Balguerie vi invita a creare l’atmosfera di una casa o di un villaggio illuminati dalla luce di un Natale incantato durante questo laboratorio di modellazione. Che siate principianti o esperti, lasciatevi guidare passo dopo passo in un viaggio nel mondo dell’argilla. Un vero tocco poetico per personalizzare la vostra casa in un momento caldo e creativo da condividere in vista di un Natale radioso.

Espanol : Atelier modelage photophore de fête

Venga y descubra el placer de crear un festivo tarro de velas que difunde una suave luz a través de sus ventanas esculpidas.

L’événement Atelier modelage photophore de fête Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime