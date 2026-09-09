ATELIER MODELAGE Pont de Montvert – Sud Mont Lozère
dimanche 4 octobre 2026 · Pont de Montvert - Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert – Sud Mont Lozère
ATELIER MODELAGE
Finiels Pont de Montvert – Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 16:30:00
Date(s) :
2026-10-04
ATELIER MODELAGE au cœur de la Lozère. Découverte de l’argile et de son propre processus artistique autour du modelage de la terre
AVEC L’ARTISTE Clémentine Remy Zebrowski
PRÉVOIR SON PIC NIQUE ♡
LE MATÉRIEL EST FOURNI
Une journée pour ralentir, créer et se reconnecter à l’essentiel.
ATELIER MODELAGE au cœur de la Lozère. Découverte de l’argile et de son propre processus artistique autour du modelage de la terre
EXPLORER la matière, ressentir, toucher, comprendre
CRÉER en confiance et à votre rythme
SE CONNECTER à votre intuition et à votre créativité
AVEC L’ARTISTE Clémentine Remy Zebrowski
PRÉVOIR SON PIC NIQUE ♡
LE MATÉRIEL EST FOURNI
Une journée pour ralentir, créer et se reconnecter à l’essentiel. .
Finiels Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 62 52 73 85 zebrowski.remy@gmail.com
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English :
CLAY MODELING WORKSHOP in the heart of Lozère. Discover clay and your own artistic process through clay modeling
WITH ARTIST Clémentine Remy Zebrowski
BRING YOUR OWN PICNIC LUNCH?
MATERIALS ARE PROVIDED
A day to slow down, create, and reconnect with what truly matters.
L’événement ATELIER MODELAGE Pont de Montvert – Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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