Informations pratiques

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère

ATELIER MODELAGE

Finiels Pont de Montvert – Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :

2026-10-04

ATELIER MODELAGE au cœur de la Lozère. Découverte de l’argile et de son propre processus artistique autour du modelage de la terre

AVEC L’ARTISTE Clémentine Remy Zebrowski

PRÉVOIR SON PIC NIQUE ♡

LE MATÉRIEL EST FOURNI

Une journée pour ralentir, créer et se reconnecter à l’essentiel.

ATELIER MODELAGE au cœur de la Lozère. Découverte de l’argile et de son propre processus artistique autour du modelage de la terre

EXPLORER la matière, ressentir, toucher, comprendre

CRÉER en confiance et à votre rythme

SE CONNECTER à votre intuition et à votre créativité

AVEC L’ARTISTE Clémentine Remy Zebrowski

PRÉVOIR SON PIC NIQUE ♡

LE MATÉRIEL EST FOURNI

Une journée pour ralentir, créer et se reconnecter à l’essentiel. .

Finiels Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 62 52 73 85 zebrowski.remy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CLAY MODELING WORKSHOP in the heart of Lozère. Discover clay and your own artistic process through clay modeling

WITH ARTIST Clémentine Remy Zebrowski

BRING YOUR OWN PICNIC LUNCH?

MATERIALS ARE PROVIDED

A day to slow down, create, and reconnect with what truly matters.

L’événement ATELIER MODELAGE Pont de Montvert – Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère